مظاهرات حاشدة لطلاب المنوفية دعمًا للأشقاء فى غزة وتأييدًا للرئيس السيسى

نظم العديد من كليات جامعة المنوفية، اليوم، مظاهرات احتجاجية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ورفضا لفكرة تهجيره إلى سيناء، مرددين هتافات مدوية هزت أرجاء محافظة المنوفية.

وانطلق عدد كبير من طلاب كلية التربية النوعية بأشمون لدعم الدولة الفلسطينية، وقاموا بالسير في مسيرة حاشدة انضم لها تاليًا بعض الأهالي وطلاب المدارس والموظفين.

وأكد طلاب جامعة المنوفية، من خلال هتافاتهم، رفضهم التام العنف الغاشم الذي يستخدمه الكيان الصهيوني لقتل الشعب الفلسطيني، منددين بانتهاكات إسرائيل، كما أكدوا فخرهم بموقف الرئيس السيسي بصفته القائد العربي الوحيد الذي تصدى للقضية الفلسطينية ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

دعوات لمظاهرات حاشدة بالمنوفية دعمًا للقضية الفلسطينية

ونادت القوى السياسية والشعبية بمحافظة المنوفية بالخروج في مظاهرة حاشدة لدعم الدولة الفلسطينية والوقوف خلف قرارات القيادة السياسية، فى الثانية ظهر غد، بعد صلاة الجمعة بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم.

ونكست الوحدات المحلية والمحافظة والجامعات أعلامها حدادا على شهداء القصف الإسرائيلي الغادر الذي تسبب في قتل عدد كبير من الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل، واستهدف مستشفى المعمداني بكل من فيه من أطفال وأطباء ومرضى وجرحى.