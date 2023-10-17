محافظ المنوفية يطلق مبادرة تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إطلاق "مبادرة وحدة تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بالمحافظة وعدد من شركات ومصانع القطاع الخاص، ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين محافظة المنوفية ووزارة الاتصالات لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بالمحافظة.

وقال المحافظ إن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للأشخاص من ذوي الإعاقات وذلك لضمان إدماجهم في سوق العمل كونهم شريك أساسي في المجتمع وتحقيقًا لأهداف ومحاور التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، إيمانًا بدورهم الفعال في شتى مناحى الحياة، مؤكدا أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع للعمل على تقديم أفضل الخدمات لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

مبادرة وحدة تدريب وتشغيل ذوي الهمم لدمجهم بسوق العمل

وتهدف مبادرة وحدة تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعريف بالخدمات المقدمة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي ودمجهم في سوق العمل وتدريبهم على كيفية التسجيل على المنصة من قبل ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وجمعية صناع الحياة للتواصل من خلال المتطوعين لديهم بالأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم تدريب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعى على كيفية التسجيل على المنصة، بالإضافة إلى إرسال نموذج استمارة التدريب والتشغيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الإدارات الاجتماعية ووحداتها ومكاتب التأهيل كشرط أساسي للتسجيل على الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة (التأهيل)، كإجراء استباقي لحصول أي شخص من ذوي الإعاقة على أي خدمة مطلوبة.