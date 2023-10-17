محافظ المنوفية يتابع أعمال لجان متابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس

تابع محافظ المنوفية أعمال اللجنة المشكلة، برئاسة اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، في جولة تفقدية لمتابعة العملية التعليمية في عدد من المدارس بمركزي قويسنا وتلا. تمت زيارة مدارس الشهيد محمد أحمد الزناتي الإعدادية (أم خنان الإعدادية سابقًا)، والشهيد تامر عبدالحافظ الثانوية في أم خنان، وعبدالحليم السكري الإعدادية في كفر أبوالحسن، والشهيد السيد عبدربه عفيفي للتعليم الأساسي في إدارة قويسنا التعليمية، كما تمت زيارة مدرستي الشهيد خليل أحمد خليل في زنارة، وأم الأبطال الإعدادية في إدارة تلا التعليمية.

محافظ المنوفية يتابع انتظام العملية التعليمية

وتبين للجنة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، كما تمت مطابقة حضور العاملين بدفاتر الحضور والانصراف ونسبة حضور الطلاب، وتم رصد عدد من الملاحظات، والتأكيد على العمل على تلافيها لتحقيق الإنضباط العام.

محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة للمرور الدوري على كل المدارس

وتواصل اللجان المشكلة أعمالها بالمرور الدوري على كل المدارس بأنحاء مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على انتظام العملية التعليمية وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية والمناخ المدرسي لتحقيق أهداف العملية التعليمية، دون أي خلل إداري يؤدي إلى التأثير السلبي على سير العملية التعليمية.

ويتم ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل كل مدرسة طبقًا للقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023.