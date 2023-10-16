الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه الجهات المعنية بالفحص الفورى للشكاوى

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكاواهم، ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

المحافظ يستمع لشكوى مواطن من الأخماس ويصرف مساعدة مالية لشاب كفيف

واستمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية الأخماس بالسادات يتضرر من تعنت الإدارة الهندسية ضده مما يلحق الضرر به، وعلى الفور كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لشاب من ذوي الهمم "كفيف" بناحية أشمون لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة مكلفا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون باتخاذ اللازم تجاه مطلبه مراعاة لظروفه الاجتماعية الخاصة.

 فحص طلب مواطن يلتمس تنفيذ قرار التمكين الخاص بدخول خدمة الصرف الصحى لمنزله

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن يتضرر من وجود حظيرة مواشي وروائح كريهة بمنطقة معهد الكبد مما يلحق الضرر بالمواطنين، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم باتخاذ اللازم بالتنسيق مع شرطة المرافق حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري، وكذا اتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن يلتمس تنفيذ قرار التمكين الخاص بدخول خدمة الصرف الصحى إلى منزله وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ اللازم تجاه طلب إخصائية تمريض بمستشفي حميات منوف تلتمس العمل بنظام النصف أجر مراعاة لظروفها الاجتماعية وذلك فى ضوء الضوابط والقوانين وبما لا يخل بنظام العمل.

هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية صرف مساعدات ماليه لقاء دوري بالمواطنين توجيه بحل شكاوى المواطنين

مواد متعلقة

المرشح الرئاسى فريد زهران يزور مطرانية المنوفية بأشمون

محافظ المنوفية يتابع أعمال ممشى شبين الكوم وإنشاء محورين جديدين

محافظ المنوفية يتفقد عددا من المنافذ والسلاسل التجارية بشبين الكوم

الأكثر قراءة

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

نتنياهو ينفي السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا