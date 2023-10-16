الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين المنوفية: ضبط 7 طن دقيق و4 طن أسمدة مجهولة المصدر

دقيق
دقيق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة، حيث تمكنت من ضبط 2،5 طن دقيق فاخر بأحد المخابز السياحية ومحل لتجارة الحبوب والأعلاف بدون مستندات بالإضافة إلى تجميع 4 إسطوانات غاز بدون موافقة الجهات الرقابية وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة بمركز شبين الكوم، وكذا ضبط 4 طن أسمدة زراعية و2 طن خليط زوائد بمركز تلا بدون مستندات مجهولة المصدر و3،5 طن نخالة خشنة بمحل لتجارة الأعلاف بكفر بنى غريان بمركز قويسنا لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المتداول، حيث تم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حررنا606محضر تموينى بأنحاء المحافظة 


وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملات أسفرت عن تحرير  606 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوع ما بين 298 محضر مخالفات مخابز و308 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

 

محافظ المنوفية يشدد على الجهات المعنية بمتابعة الأسعار والتزام التجار 


من جانبه، شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة اليومية لمبادرة تخفيض أسعار السلع والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

ويتم ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط منظومة الأسعار والسلع مجهولة المصدر. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حملات تفتيشية متابعة اسعار السلع الغذائية محاضر تموينية

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