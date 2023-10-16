لا يفوتك هذا المساء| صفارات الإنذار تدوي أثناء اجتماع بلينكن.. واستشهاد نحو 2808 فلسطينيين

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

دليل اللوتري 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 هي برنامج سنوي يمنح الأشخاص فرصة التقديم للحصول على تأشيرة الهجرة إلى أمريكا 2024، يختار الكمبيوتر الفائزين بشكل عشوائي، ويعتمد عدد الفائزين من كل بلد على عدد المهاجرين من هذا البلد إلى الولايات المتحدة في السنوات الخمس الماضية.

يُعرف برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023 أيضًا باسم برنامج تأشيرة التنوع أو قرعة البطاقة الخضراء، تجيب الدستور من خلال هذا التقرير عن أبرز التساؤلات حول الهجرة العشوائية لأمريكا 2023. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4526251

تنفيذ خطة لتطوير وتحديث نظم الرى.. والبداية بـ«مزارع محصول قصب السكر»

تنفذ الدولة خطة طموح لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات حاليًا وثبات الموارد السنوية، منها توجه الدولة، ممثلة فى عدة وزارات، منها الموارد المائية والرى، لتنفيذ أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الرى بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، بهدف رفع كفاءة نظام الرى الحقلى وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين، من خلال توفير المياه والطاقة والعمالة الزراعية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4526240

بوتين يبلغ نتنياهو استعداد روسيا للمساعدة على إنهاء التصعيد بغزة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وقف التصعيد في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4526269

صفارات الإنذار تدوي أثناء اجتماع بلينكين ومجلس الحرب الإسرائيلي

سمع دوي صفارات الإنذار أثناء اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومجلس الحرب الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكن ونتنياهو احتميا بأحد التحصينات لخمس دقائق لدى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب خلال اجتماعهما. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4526271

المشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل سائق توك توك في البدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل على سليم، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهم بقتل طفل لسرقة دراجته البخارية في منطقة البدرشين.

وجاء في أوراق القضية رقم 5866 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 1159 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أن النيابة العامة وجهت للمتهمين قتل الطفل المجني عليه «م. ح. م»، لسرقة الدراجة النارية الخاصة به «التوك توك» حيث استدرجاه لمنطقة نائية وتعدوا عليه بسلاح أبيض. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4526278

تستمر عدة أيام.. الأمم المتحدة تعلن زيارة مارتن غريفيث لمصر الثلاثاء

قالت منظمة الأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين، إن منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث سيسافر إلى مصر غدًا الثلاثاء في “مهمة تستمر عدة أيام”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن غريفيث يعتزم أيضا زيارة إسرائيل، بحسب الجارديان. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4526220

"الصحة الفلسطينية": استشهاد ما لا يقل عن 2808 فلسطينيين وإصابة 10850 آخرين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 2808 فلسطينياَ استشهدوا وأصيب 10850 آخرون منذ أن شنت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

فيما يمثل أحدث عدد من القتلى زيادة عن 2750 في وقت سابق اليوم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4526213

"الرئيس السيسي ينصر أهل غزة" هاشتاج يتصدر تويتر.. ما القصة؟

أطلق المغردون عبر منصة “X” المعروفة سابقًا بـ"تويتر" هاشتاج “السيسي ينصر أهل غزة”، دعمًا لدور مصر البارز في الوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وتقديم كافة المساعدات الإنسانية، تزامنًا مع ما يتعرّضون إليه في الوقت الراهن نتيجة من اندلاع الحرب بين فلسطين وإسرائيل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4526214