لا يفوتك هذا المساء| الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من المستشار الألماني.. وتفاصيل إصابة إمام عاشور

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

إمام عاشور يبكى بعد إصابته فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضربة موجعة بإصابة إمام عاشور في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ببطولة الدوري، للمزيد اضغط هنا .

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من المستشار الألماني لبحث وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للمزيد اضغط هنا.

الرئيس السيسى وأبومازن يبحثان التصعيد الأمنى والعسكرى الفلسطينى الإسرائيلى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، حيث بحث الرئيسان حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، للمزيد اضغط هنا.

"عبدالغفار" يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمطار القاهرة الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، للمزيد اضغط هنا.

طوفان الأقصى يشل إسرائيل.. خسائر بالبورصة والاقتصاد وانقطاع الكهرباء وهروب السياح

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية خسائر إسرائيل جرّاء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الوطنية الفلسطينية ، للمزيد اضغط هنا.

التلميذ يتفوق على الأستاذ.. أرسنال يهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، للمزيد اضغط هنا.

وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمصادر التلوث المحتملة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، للمزيد اضغط هنا.