"عبدالغفار" يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمطار القاهرة الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أعرب عن ترحيبه بزيارة الدكتور تيدروس أدهانوم لمصر، لحضور في فعاليات الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية.

وتابع أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الإقليمية فعالياتها غدا الإثنين، وتستمر حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور وزراء الصحة، ومسئولي الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط، وكذلك ممثلو المنظمات العالمية والإقليمية.



وكان وزير الصحة والسكان قد استقبل فى وقت سابق الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الاستعدادات المشتركة النهائية للاحتفال بحصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، باعتبارها الدولة الأولى على مستوى العالم التي تحتفل بخلوها من فيروس سي، وذلك خلال الأيام المقبلة.