الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الصحة يطلق حملة للانتهاء من قوائم الانتظار بالغربية خلال 3 أسابيع

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مؤتمرا صحفيا بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، في ختام جولته لتفقد المنشآت الصحية، ومتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بداية كلمته توجه الوزير بخالص الشكر للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على دعوته، وتواصله الدائم لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، ومشاركته المقترحات، فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم داخل المنشآت الصحية، وعلى جهوده المستمرة في توفير كل ما تحتاجه المحافظة في القطاع الطبي.

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القيادة السياسية

وأشار الوزير إلى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بمد العمل بمبادرة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، سيتم تركيز العمل في محافظة الغربية على إنهاء قوائم الانتظار خلال ثلاثة أسابيع فقط، حيث رصدت غرفة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، زيادة في معدلات انتظار بعض التخصصات.

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وأضاف أنه سيتم العمل بشكل مكثف، كما حدث في محافظتي قنا، ومطروح، وشمال سيناء، لتقليل فترات الانتظار، مشيدا بدور الدكتور طارق رحمي في دعم المبادرة بتوفير الطواقم الطبية المتخصصة، من خلال مستشفيات الوزارة، والمستشفيات الجامعة، لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة وإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظة.

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مؤسسات المجتمع المدني

وفي السياق ذاته، توجه الوزير بالشكر لمؤسسات المجتمع المدني وخاصة المهندس صافي وهبه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصافي، ومؤسسة صافي للتنمية والأعمال الخيرية، على دعمها لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ودعم كافة المبادرات الرئاسية، كما توجه بالشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على جهودهم الحثيثة لإنجاح المبادرات الرئاسية.

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وأشاد بالخدمات المقدمة بوحدة صحة «بنا أبوصير» وعملها على مدار الـ24 ساعة لتقديم خدمات الطوارئ للمواطنين، كما أشاد بخدمات القوافل الطبية، ومستشفيات رمد المحلة، وكبد المحلة، وقلب المحلة، لافتا إلى الاتفاق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على رفع العبء عن مستشفى المحلة العام من خلال إعادة توزيع الحالات في بعض التخصصات على مستشفيات أخرى.

مستشفى طنطا العام

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه فور الانتهاء من إنشاء مستشفى طنطا العام، خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق معدلات إنجاز عالية في مستشفى السنطة، ستتغير الخريطة الصحية في محافظة الغربية بشكل كبير، فضلا عن أن مستشفى أورام طنطا الجديد سيتمكن من خدمة قطاع كبير من المواطنين في الغربية، والمحافظات المجاورة.

وفي كلمته، رحب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالدكتور خالد عبدالغفار وثمن إشادة الوزير بمستوى الأداء في المستشفيات والمنشآت الصحية التي تم تفقدها، كما توجه بالشكر للوزير على إطلاق المبادرة التي من شأنها تقليل فترات الانتظار للمرضى والتي من المقرر أن تحقق المستهدف بإنهاء التدخلات الجراحية في منظومة قوائم الانتظار.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بإهداء درع المحافظة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديرا لجهوده في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

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