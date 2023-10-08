الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمصادر التلوث المحتملة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتفقدت فى بداية الجولة مدفن العبور للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، للوقوف على الأوضاع به والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث أية اشتعالات.

كما توجهت وزيرة البيئة  إلى طريق بلبيس لتفقد عدد من مواقع للحيازات الزراعية بطريق بلبيس، حيث تم رصد عدد من الحرائق وقد تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك عقب اجتماع وزيرة البيئة مع عدد من قيادات الوزارة للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠٢٣، واستعرضوا خلالها الوضع الراهن والتحديات التي تواجه العمل بالمنظومة، حيث تأتي الجولة في إطار حرصها على متابعة الوضع بنفسها على أرض الواقع.

وخلال الجولة توجهت د. ياسمين فؤاد إلى الطريق الإقليمي الجديد، حيث رصدت اشتعال ذاتي لمقلب مخلفات على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وعلى الفور وجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ اللازم، والتدخل السريع لمتابعة الاشتعالات الذاتية الناتجة عن المقالب، كما تفقدت عدد من المواقع بمحافظة الشرقية.

وشددت وزيرة البيئة على استمرار فرق وزارة البيئة المنتشرة في محافظات المنظومة في اداء مهامهم على مدار الساعة، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمحاور المنظومة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث المحتملة، ورصد أية مخالفات وإزالتها أولا بأول.

لاسيما أن نفذت وزارة البيئة، خلال العطلة الرسمية أمس السبت، جولات برئاسة قياداتها بمحافظات منظومة قش الأرز، لمتابعة جهود إحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور المنظومة، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم، إلى جانب عوادم السيارات.

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