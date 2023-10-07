الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| من أين يتابع الرئيس تطورات الأوضاع بغزة؟ الأبرز

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية تنوع في الأخبار بين اجتماعية وفنية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها من الأحداث، ويرصد "الدستور" تلك الأخبار في  نشرة لا يفوتك هذا المساء.

من أين يتابع الرئيس السيسي تطورات الأوضاع في غزة؟ (صور)

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوضاع الجارية والتصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود قطاع غزة المحاصر.

للمزيد اضغط هنا 

أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على وجود أسرى لدى حماس: عدد غير محدد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن أن حماس احتجزت رهائن وأسرى حرب.

للمزيد اضغط هنا

محمود فوزى يكشف المحافظات الأكثر تأييدًا للمرشح عبدالفتاح السيسي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة حصلت على 424 تزكية من مجلس النواب، منها 53 مستقلين، و371 حزبيين، ومنها 106 نائبات، و76 نائبًا من الشباب أقل من سن الأربعين. 

للمزيد اضغط هنا

تشكيل الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الثالثة للدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

للمزيد اضغط هنا

لا يفوتك هذا المساء| كيف احتفى غزل المحلة بالنصر… ومواعيد مباريات الأهلي

البترول: 34 مليار دولار إجمالي الاستثمار في مجال البحث والتنمية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن استثمارات المشروعات المنفذة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت في مجال البحث والتنمية والإنتاج، 34 مليار دولار بـ 594 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمار بشبكات نقل زيت خام ومنتجات وغاز، 1.6 مليار دولار بـ28 مليار جنيه، فيما كان للموانئ نصيب جيد فقد بلغ إجمالي الاستثمار 1.1 مليار دولار بـ15.2 مليار جنيه.

للمزيد اضغط هنا

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا من اتحاد الصحفيين العرب

أشاد وفد من اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين المصرية، بأداء  قناة "القاهرة الإخبارية"، وما لمسوه من التجهيزات التقنية عالية المستوى، والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض التي تملكها، بالإضافة إلى ضم عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.

للمزيد اضغط هنا

لا يفوتك هذا المساء نشرة لا يفوتك هذا المساء الرئيس السيسي غزة الفلسطينيين الإسرائيليين

مواد متعلقة

لا يفوتك هذا المساء| كيف احتفى غزل المحلة بالنصر… ومواعيد مباريات الأهلي

لا يفوتك هذا المساء| التفتيش على أكثر من 15 ألف منشأة طبية خاصة

لا يفوتك هذا المساء| انتشار "بق الفراش" في باريس.. وتعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟