لا يفوتك هذا المساء| من أين يتابع الرئيس تطورات الأوضاع بغزة؟ الأبرز

شهدت الساعات القليلة الماضية تنوع في الأخبار بين اجتماعية وفنية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها من الأحداث، ويرصد "الدستور" تلك الأخبار في نشرة لا يفوتك هذا المساء.

من أين يتابع الرئيس السيسي تطورات الأوضاع في غزة؟ (صور)

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوضاع الجارية والتصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود قطاع غزة المحاصر.

للمزيد اضغط هنا

أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على وجود أسرى لدى حماس: عدد غير محدد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن أن حماس احتجزت رهائن وأسرى حرب.

للمزيد اضغط هنا

محمود فوزى يكشف المحافظات الأكثر تأييدًا للمرشح عبدالفتاح السيسي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة حصلت على 424 تزكية من مجلس النواب، منها 53 مستقلين، و371 حزبيين، ومنها 106 نائبات، و76 نائبًا من الشباب أقل من سن الأربعين.

للمزيد اضغط هنا

تشكيل الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الثالثة للدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

للمزيد اضغط هنا

البترول: 34 مليار دولار إجمالي الاستثمار في مجال البحث والتنمية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن استثمارات المشروعات المنفذة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت في مجال البحث والتنمية والإنتاج، 34 مليار دولار بـ 594 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمار بشبكات نقل زيت خام ومنتجات وغاز، 1.6 مليار دولار بـ28 مليار جنيه، فيما كان للموانئ نصيب جيد فقد بلغ إجمالي الاستثمار 1.1 مليار دولار بـ15.2 مليار جنيه.

للمزيد اضغط هنا

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا من اتحاد الصحفيين العرب

أشاد وفد من اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين المصرية، بأداء قناة "القاهرة الإخبارية"، وما لمسوه من التجهيزات التقنية عالية المستوى، والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض التي تملكها، بالإضافة إلى ضم عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.

للمزيد اضغط هنا