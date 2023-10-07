الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا من اتحاد الصحفيين العرب

القاهرة الاخبارية
القاهرة الاخبارية

أشاد وفد من اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين المصرية، بأداء  قناة "القاهرة الإخبارية"، وما لمسوه من التجهيزات التقنية عالية المستوى، والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض التي تملكها، بالإضافة إلى ضم عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.
جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمقر قناة "القاهرة الإخبارية"، للوفد وتباحثوا خلال اللقاء حول التحديات التي تواجه الصحافة محليًا وعربيًا، وتابع الوفد تطورات التصعيد بين حركة حماس وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاشة "القاهرة الإخبارية" أثناء الزيارة. 
وأبدى الوفد إعجابه بالتجهيزات عالية المستوى خلال تفقده استوديوهات القناة، وما شاهده من مستوى احترافي عالٍ للعاملين بها، واعتبره الوفد امتدادًا لريادة الإعلام المصري على مدار العقود الماضية، مؤكدين دور القناة المهم وتبنيها آمال وتطلعات الشعوب العربية، معبرين عن سعادتهم بزيارتها.
كما أشاد الوفد بالإمكانات المتطورة لقناة "القاهرة الإخبارية"، معربين عن فخرهم بالإعلام المصري الذي يمثّل صوت الشعوب العربية واستقرارها.
بدوره، أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال اللقاء، أن قناة "القاهرة الإخبارية" لديها مكاتب إقليمية في عدد من الدول، مضيفًا أن تجهيزات القناة تمت بشكل مدروس وممنهج خلال مدى زمني محدد.
وأشار "الطاهري"، إلى أن قطاع الأخبار يعمل على التدريب المستمر لكوادره، مضيفًا: "لن نتأخر أبدًا في تدريبهم ليواكبوا تطورات صناعة المهنة عالميًا، لا سيما في ظل الاعتماد على مجموعة كبيرة من الشباب إلى جانب أساتذة وخبرات إعلامية مصرية كبيرة".
كما أوضح أن "القاهرة الإخبارية"، لا تنفصل عن شخصية عاصمة مصر "القاهرة"، التي تتمثل في السلام، والتنمية، والاستقرار، وتعمل على إنتاج ومعالجة الأخبار على مدار الساعة بالقدر الذي يُلبي تطلعات المُشاهد عربيًا وعالميًا، لافتًا إلى أن الإمكانيات المتوفرة للقناة ساعدت في تغطية العديد من الأحداث بمناطق جغرافية مختلفة.
وأكد أن قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة بها 1300 زميل بنسبة 75% من الشباب، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين المصرية كيان بُني على مجموعة من المبادئ والقيم، وحافظ عليها على مدار تاريخ النقابة، وأنهم لن يتأخروا في أي تعاون مهني معها.
ومن جانبه قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قناة "القاهرة الاخبارية" تعد أحدث القنوات المصرية المملوكة للشركة المتحدة وتضم العشرات من شباب الصحفيين الذين استطاعوا المساهمة في إطلاق أول قناة إخبارية إقليمية من مصر في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، إذ تملك القناة إمكانيات متطورة في صناعة المحتوى الإعلامي، ونقابة الصحفيين حريصة على التعاون في مجال التدريب لتبادل الخبرات، وبمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة حرصنا على دعوة اتحاد الصحفيين العرب لمشاركتنا هذه المناسبة الوطنية.
من جانبه قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين، إن قناة "القاهرة الإخبارية" تمتلك أحدث استوديو متكامل للإنتاج البرامجي من خلال تقنيات الموبايل، متمنيًا أن يتم التعاون المشترك بين مركز التدريب في نقابة الصحفيين وبين قناة "القاهرة الإخبارية " في مجال صحافة الموبايل والإنتاج البرامجي، لأنه مستقبل الصحافة.
وتعقيبا على ذلك رحّب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية، بالتعاون المشترك بين مركز التدريب بنقابة الصحفيين، وقرر أن يسهم في تجهيز استديو الموبايل بنقابة الصحفيين من أجل تقديم الخدمات.
ضم وفد اتحاد الصحفيين العرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، وعبدالله البقالي النائب الأول لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعبدالله الجحلان، النائب الثاني لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأمين عام هيئة الصحفيين السعوديين، وصلاح عمر الشيخ أمين عام اتحاد الصحفيين السودانيين، ويوسف القصيفي، الأمين المساعد لاتحاد الصحفيين العرب ونقيب محرري الصحافة اللبنانية، وموسى بهلي، الأمين المساعد لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، وهشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين، وحسين الزناتي، وكيل النقابة المصرية ومقرر لجنة الشئون العربية، ومحمد الجارحي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين المصريين.

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