"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تستهدف برج فلسطين وسط غزة

قالت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت برج فلسطين وسط مدينة غزة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن البرج السكني الذي قصف من قِبل الطائرات الإسرائيلية تم إخلاؤه تمامًا من السكان، ويقع في قلب قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه تم إخلاء محيط المبنى ولكن ما لا نعرفه ما هي المساحة التي تم العمل على إخلائها، خاصة أن الجهة الخلفية للبرج السكني ملاصقة لعدد من المباني السكنية وأمامه مبانٍ سكنية أيضًا.