البترول: 34 مليار دولار إجمالى الاستثمار فى مجال البحث والتنمية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن استثمارات المشروعات المنفذة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغت في مجال البحث والتنمية والإنتاج، 34 مليار دولار بـ594 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمار بشبكات نقل زيت خام ومنتجات وغاز، 1.6 مليار دولار بـ28 مليار جنيه، فيما كان للموانئ نصيب جيد فقد بلغ إجمالي الاستثمار 1.1 مليار دولار بـ15.2 مليار جنيه.

البترول: 34 مليار دولار إجمالي الاستثمار في مجال البحث والتنمية

ضمت المشروعات المنفذة، مشروعات التكرير والتصنيع، وبلغ الإجمالي 5.3 مليار دولار، بقيمة 89.5 مليار جنيه، ومنها مجمع إنتاج البنزين بأسيوط، فيما ضمت مشروعات البتروكيماويات وبلغت الاستثمارات 4 مليارات دولار بقيمة 70 مليار جنيه، ومنها مجمع إنتاج الإيثيلين (إيثيدكو)، فيما شهدت مشروعات الطاقات التخزينية بالقطاع استثمارات بقيمة 400 مليون دولار، بقيمة 6.6 مليار جنيه، ومن بين تلك المشروعات مستودعات ميناء الحمرا.

فيما أضافت الوزارة، أن مشروع توصيل الغاز للمنازل بلغ إجمالي الاستثمارات 2.2 مليار دولار، بقيمة 40 مليار جنيه، فيما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بمشروع محطات تحويل وتموين السيارات بالغاز، والتي بلغ إجمالي الاستثمارات 654 مليون دولار، بقيمة 10.8 مليار جنيه، وضخت الوزارة مبلغ 365 مليون دولار بمشروع محطات خدمة وتموين السيارات، بقيمة 6 مليارات جنيه.