الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 ويضم التشكيل كلًا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

 خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود علاء- حسام عبد المجيد- محمد عبد الغني. 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الدين الجزيري- مصطفى شلبي. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.

أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 
وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف- سعيدو سيمبوري- محمد بسيوني- إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي- أحمد مدبولى- أحمد النادرى- محمود قاعود. 
خط الهجوم: كريم بامبو- أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

أحمد صبحي- جريندو- سيرجى أكا- أمير مدحت- محمود سيد- إبراهيم حسن- معاذ الحناوي- أحمد سعيد- أحمد ياسر.

ويرفع الجهاز الفنى للزمالك شعار لا بديل عن الفوز وتعويض البداية المتواضعة للفريق الذى لم يحقق أى انتصار، حيث تعادل الزمالك أمام بيراميدز في افتتاح الدورى بهدفين ثم تعادل أيضا أمام المقاولون في الجولة الثانية بهدف لكل فريق ويملك نقطتين قبل موقعة الليلة أمام البنك الأهلي.

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