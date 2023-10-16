الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الرئيس السيسي ينصر أهل غزة" هاشتاج يتصدر تويتر.. ما القصة؟

مساعدات مصرية لأهل
مساعدات مصرية لأهل غزة

أطلق المغردون عبر منصة “X” المعروفة سابقًا بـ"تويتر" هاشتاج “السيسي ينصر أهل غزة”، دعمًا لدور مصر البارز في الوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وتقديم كافة المساعدات الإنسانية، تزامنًا مع ما يتعرّضون إليه في الوقت الراهن نتيجة من اندلاع الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

ونفذت حركة حماس بقطاع غزة صباح السبت قبل الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

من جانبه، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تنظيم قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أعلنت الخارجية المصرية عن تخصيص مطار العريش في شمال سيناء لاستقبال المواد الإغاثية الدولية المخصصة لقطاع غزة.

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السيسي ينصر أهل غزة

وتصدّر هاشاج #السيسي_ينصر_أهل_غزة، قائمة البحث والأكثر تداولًا عبر منصة التدوينات القصيرة موقع التواصل الاجتماعي "إكس" خلال الساعات الأخيرة.

يأتي ذلك بعد الجهود الكبيرة التي اتخذتها مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، من تقديم مساعدات مصرية تضم 106 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الإنسانية التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وحياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية، وأكثر من 50 ألف قطعة ملابس وحوالى 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية.

وتجري عملية تقديم المساعدة المصرية للقطاع لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددًا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية ترأسه اجتماع مجلس الأمن القومي كالآتي:

- نتواصل مع جميع القوى الدولية والأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين.

- لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

- الشعب المصري يجب أن يكون واعيًا بتعقيدات الموقف ومدركًا لحجم التهديد.

- مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

- مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.

- التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

- مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

- مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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