الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوالغيط يبحث تطورات الأوضاع فى غزة مع مسئولين عراقيين

أبوالغيط ورئيس الحكومة
أبوالغيط ورئيس الحكومة العراقية

أجرى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبوالغيط التقى خلال زيارته كلًا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، كما أجرى مشاورات مع وزير الخارجية فؤاد حسين.

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مباحثات أبوالغيط في بغداد بشأن غزة

وقال رشدي إن مباحثات أبوالغيط في بغداد تركزت حول التطورات الخطيرة الجارية في غزة، حيث استمع باهتمام لرؤية الحكومة العراقية لكيفية دعم الفلسطينيين في غزة، ومواجهة ما يتعرضون له من حرب إبادة تباشرها إسرائيل عبر الحصار والعقاب الجماعي والقصف المستمر، فضلًا عن التهجير القسري للسكان. 

وقد أكد الأمين العام أن إدخال المساعدات إلى غزة عبر ممر إنساني هو ضرورة مُلحة لتفادي كارثة إنسانية كبرى، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية حيال لجم الهجمة الإسرائيلية الدموية التي تفتقر لأي منطق أو هدف، ولا تسعى سوى لإنزال الانتقام بالمدنيين الأبرياء في القطاع، الذي يشكل الأطفال نحو نصف سكانه.

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التحذير من اتساع رقعة الصراع

وأوضح رشدي أن مباحثات أبوالغيط مع المسئولين العراقيين قد تطرقت كذلك للمخاطر المحتملة لاتساع رقعة الصراع، وضرورة تكثيف الاتصالات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والحيلولة دون انزلاق الموقف إلى المزيد من التدهور بما يؤثر على الاستقرار في المنطقة برمتها، وكذا أهمية العمل في اللحظة الحالية على إيصال المساعدات العاجلة للفلسطينيين.

أبو الغيط غزة بغداد تدهور الأوضاع في غزة العراق

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