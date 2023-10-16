الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: 111 منشأة تعرضت للاستهداف.. وقطاع غزة يعيش كارثة إنسانية

الصحة العالمية
الصحة العالمية

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، من حدوث كارثة حقيقية في غزة بعد نفاد الوقود والماء والكهرباء.

وقال في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مساء الاثنين: خلال الـ24 ساعة المقبلة ستكون كارثة حقيقية، لا وقود أو كهرباء أو مياه لعموم سكان قطاع غزة وعموم المنشآت الصحية.

ونوه بأنه لا مكان للتعامل مع الجثث بالطريقة المناسبة، مشيرًا إلى وجود زحام شديد في كل أقسام المستشفيات العاملة حاليًا، سواء العناية المركزة أو غرف العمليات أو غرف الطوارئ.

ولفت إلى أن النقص في الإمداد والتموين الطبي يشمل الدم ومشتقاته، قائلًا إن المنظمة سجلت 111 حالة استهداف لمنشآت صحية أسفرت عن وفاة 12 عاملًا صحيًا، واستهداف ما يقارب 60 سيارة إسعاف.
وأشار إلى أن المستلزمات الطبية قاربت على النفاد، معقبًا: الأطباء والعاملين بيدهم أمر إصدار شهادة الوفاة للمصابين، وبدأوا وضع أولويات للمرضى الذين يصلون بسبب الزحام الكبير، لا خيارات أمامهم وإنما عمل أولويات للإصابات والمرضى للتعامل معها ويتركون الحالات الباقية تموت موتا بطيئا.

الصحة العالمية أحمد المنظري المنظري غزة قطاع غزة

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