ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي صواريخ المقاومة الفلسطينية فوق مبنى الكنيست الإسرائيلي، ما أثار الذعر في تل أبيب والمناطق المجاورة للكنيست.

يأتي ذلك في اليوم العاشر بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه المستوطنات وقلب تل أبيب، ما أدى لإعلان حكومة الاحتلال الحرب على قطاع غزة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في القطاع.

صواريخ المقاومة فوق الكنيست

وفي سياق آخر، أكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، استشهاد وإصابة العشرات، اليوم الإثنين، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم العاشر للعدوان على قطاع غزة.

وأشارت "وفا" إلى استشهاد وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على أحد المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في قصف صاروخي من طائرة حربية لمنزل في مخيم جباليا شمال القطاع، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بقذيفة منزلا آخر في المخيم، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، استشهد 17 شخصًا وأصيب آخرون بعد قصف منزل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.