الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو الغيط: تجهيز الجيش المصري استغرق 6 سنوات و3 أشهر استعدادًا لأكتوبر

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تجهيز الجيش المصري استغرق 6 سنوات و3 أشهر، مؤكدًا أن الجهد الدبلوماسي كان فيه كثافة كبيرة في السنتين الأخيرتين وله أسبابه.

وأضاف، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، أنه قرأ برقيات اتصالات مصرية وأمريكية للدكتور محمد حسن الزيات، وزير الخارجية، مع وليام روبرتس، وزير الخارجية الأمريكي، في يوليو 1972 وهو يقول له في اجتماع الجمعية العامة، "من هزم في المعركة عليه أن يدفع الثمن ويتخلى عن الأراضي لصالح إسرائيل".

موقف السادات الذي دفع أمريكا الاهتمام بالموقف المصري

وتابع أنه في عام 1973 كسنجر، كان يقول لوزير الخارجية المصري "نحن ليس لدينا وقت نضيعه"، مؤكدًا أنه في هذا التوقيت الرئيس السادات قرر إخراج الخبراء السوفيت من مصر وكانت رسالة رصدها الأمريكان وبدأوا يهتموا بالموقف المصري وقالوا لا يوجد مانع من عمل جولات مشاورات وكانت مرتين الأولى في  فبراير 1973 ومرة أخرى في 20 مايو 73 الأولى كانت في الولايات المتحدة والثانية كانت بباريس. 

أحمد أبو الغيط تجهيز الجيش المصري 6 سنوات الجهد الدبلوماسي برقيات اتصالات مصرية السادات الموقف المصري

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