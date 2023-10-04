الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقف لهم احترامًا وتقديرًا.. الرئيس السيسى يحيى أبطال "معركة رأس العش"

الرئيس السيسي يحيي
الرئيس السيسي يحيي أبطال معركة رأس العش

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لأبطال معركة رأس العش، قائلًا: نقف لهم احترامًا وتقديرًا.

وقال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، اليوم الأربعاء، إنه منذ نهاية عام 1967 كان الجهد الأكبر للقادة على جميع المستويات وحتى ضباط الصف والجنود هو التفكير في أسلوب تحرير "الأرض"، فكل فكر واجتهد في مستواه وطبقًا لتخصصه، وبالتالي فهذا التخطيط تم بطريقة تراكمية بناء على ظروف الموقف العام والاقتصادي وموقف تدبير السلاح وهو الأهم.

وكشف عن أن قاعدة الفكر التي بني عليها التخطيط هو دراسة الذهنية الإسرائيلية خاصة فيما يختص بنظرية الحدود الآمنة ودراسة هيكل الدفاعات الإسرائيلية.

وأوضح أن التحدي الأعظم بعد هزيمة 67 كان كسر حاجز الخوف وإيقاف منحنى الانكسار للقوات المسلحة والشعب المصري نتيجة الهزيمة، وهو كان الجهد الأكبر والأعظم الذي بذل فيه جهودًا كبيرة.

ووجه التحية للقائد أحمد شوقي قائد هذه العملية الذي تمنى وجوده لولا ظروفه الصحية.

الرئيس السيسي لندوة التثقيفية للقوات المسلحة نصر أكتوبر

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