الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول جثمان طفل شهيد المستشفى بقطاع غزة

غزة
غزة

بكت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من غزة، وعجزت عن استكمال حديثها، لحظة وصول جثمان طفل شهيد إلى المستشفى بقطاع غزة.

وبعد أن التقطت أنفاسها أشارت إلى أن قطاع غزة يتجه نحو دفن الجثامين في مقابر جماعية للشهداء الفلسطينيين، لأن الكثير منهم لم يتعرف عليهم أحد، كما لم تعد ثلاجات الموتى تسع الجثامين، وبدأ بعضها في التحلل لنقص وفقدان الكهرباء.
 

بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول جثمان طفل شهيد المستشفى بقطاع غزة

 

 

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