الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات لقطاع غزة

مطار العريش
مطار العريش

استقبل مطار العريش طائرتين قطريتين تقلان مساعدات لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

انعقاد قمة القاهرة للسلام السبت القادم

وتنعقد قمة القاهرة للسلام السبت القادم وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووصلت أمس الأحد أول طائرة مساعدات تونسية إلى مطار العريش تمهيدًا لإرسالها لغزة.

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي عن أن لديه إمدادات تكفي 1.3 مليون شخص مكدسة خارج غزة، لكنها بحاجة إلى ممرات آمنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

غزة القاهرة الإخبارية العريش مطار العريش طائرتين قطريتين

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