الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تستمر عدة أيام.. الأمم المتحدة تعلن زيارة مارتن غريفيث لمصر الثلاثاء

مارتن غريفيث
مارتن غريفيث

قالت منظمة الأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين، إن منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث سيسافر إلى مصر غدًا الثلاثاء في “مهمة تستمر عدة أيام”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن غريفيث يعتزم أيضا زيارة إسرائيل، بحسب الجارديان.

الأمم المتحدة تجري مباحثات مع مصر

وفي بيان سابق، قال غريفيث إن مكتبه يجري “مناقشات عميقة” مع إسرائيل ومصر وأطراف أخرى، وإنه سيسافر إلى الشرق الأوسط لدعم المفاوضات الرامية إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وفي حديثه لبرنامج اليوم على راديو بي بي سي 4 يوم الاثنين، قال إن الأمم المتحدة "تجري مفاوضات عميقة" لتوصيل المساعدات الأولى إلى غزة منذ أن شنت إسرائيل قصفها الأسبوع الماضي ردًا على هجمات حماس.

وقال غريفيث في بيانه:" نحن بحاجة إلى المساعدة، نحتاج إلى الوضوح بشأن الأماكن الآمنة التي لن يتم مهاجمتها، ولن تكون جزءًا من الحرب بين الجانبين، وبالطبع نحتاج إلى ممر يمكن للناس الاعتماد عليه".

قمة دولية إقليمية في مصر بشأن غزة

فيما تستضيف مصر، السبت المقبل، قمة إقليمية ودولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، في ظل أوضاع مشتعلة بالجبهة الإسرائيلية الفلسطينية.

قرار استضافة القمة يأتي بعدما أعلن مجلس الأمن القومي المصري، خلال اجتماعه الأحد، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، التي لاقت استجابة كبيرة.

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