الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10سنوات للمتهمين بقتل سائق توك توك في البدرشين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل على سليم، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهم بقتل طفل لسرقة دراجته البخارية في منطقة البدرشين.

وجاء في أوراق القضية رقم 5866 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 1159 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أن النيابة العامة وجهت للمتهمين قتل الطفل المجني عليه «م. ح. م»، لسرقة الدراجة النارية الخاصة به «التوك توك» حيث استدرجاه لمنطقة نائية وتعدوا عليه بسلاح أبيض.

وتبين طعنه ثلاثة طعنات في القلب حتى توفى وسرقوا التوك توك خاصته وفروا هاربين حتى تم ضبطهما.

المشدد البدرشين سرقة توك توك قتل طفل

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