الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة الفلسطينية": استشهاد ما لا يقل عن 2808 فلسطينيين وإصابة 10850 آخرين

غزة
غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 2808 فلسطينياَ استشهدوا وأصيب 10850 آخرون منذ أن شنت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

فيما يمثل أحدث عدد من القتلى زيادة عن 2750 في وقت سابق اليوم.

فيما قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إنها أطلقت "وابلا من الصواريخ" على القدس وتل أبيب.

وأضافت في بيان أن الهجمات الأخيرة جاءت ردا على "استهداف إسرائيل للمدنيين".

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من حرب طويلة

على صعيد آخر، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من أن "حربًا طويلة" تنتظر اسرائيل، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

قال جالانت:" سيكون الثمن باهظا، ولكننا سننتصر لإسرائيل، وللشعب اليهودي، وللقيم التي تؤمن بها الدولتان".

وفي تصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام، قال بلينكن إن إسرائيل “ستحظى دائما بدعم الولايات المتحدة”، بحسب الجارديان.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لديها “التزام عميق بحق إسرائيل – بل والتزامها – في الدفاع عن نفسها والدفاع عن شعبها”.

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