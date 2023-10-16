صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

سمع دوي صافرات الإنذار أثناء اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكن ونتنياهو احتميا بأحد التحصينات لخمس دقائق لدى انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب خلال اجتماعهما.

وفي وقت سابق اليوم، أُخليت قاعة "الكنيست" بإسرائيل، بعد تفعيل صافرات الإنذار بتل أبيب، ولجأ أعضاء "الكنيست" إلى الملاجئ، خلال اجتماعهم في جلسة عقدت الإثنين، عقب وصول صواريخ للقدس.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات تظهر إخلاء الكنيست، حيث هرول أعضاء الكنيست للخروج من المبنى بعد دوي انفجارات وتفعيل صافرات الإنذار.



وأعلنت فصائل فلسطينية عن إطلاق صواريخ على القدس وتل أبيب، وفق نبأ أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.