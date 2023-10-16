الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

جريدة الدستور

سمع دوي صافرات الإنذار أثناء اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكن ونتنياهو احتميا بأحد التحصينات لخمس دقائق لدى انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب خلال اجتماعهما.

وفي وقت سابق اليوم، أُخليت قاعة "الكنيست" بإسرائيل، بعد تفعيل صافرات الإنذار بتل أبيب، ولجأ أعضاء "الكنيست" إلى الملاجئ، خلال اجتماعهم في جلسة عقدت الإثنين، عقب وصول صواريخ  للقدس.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات تظهر إخلاء الكنيست، حيث هرول أعضاء الكنيست للخروج من المبنى بعد دوي انفجارات وتفعيل صافرات الإنذار.


وأعلنت فصائل فلسطينية عن إطلاق صواريخ على القدس وتل أبيب، وفق نبأ أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

ومجلس الحرب الإسرائيلي بلينكين وزير الخارجية الامريكي الخارجية صفارات

مواد متعلقة

متطوعو قوافل التحالف الوطني لغزة: مستمرون في دعم الفلسطينيين حتى إزالة الغمة (فيديو)

وزيرة الخارجية الفرنسية: أكثر من 100 فرنسي مازالوا في قطاع غزة

بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول جثمان طفل شهيد المستشفى بقطاع غزة

العربية تنقل عن القاهرة الإخبارية لحظة استهداف معبر رفح (فيديو)

مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات لقطاع غزة

الصليب الأحمر: الطواقم الطبية تواجه أوضاعًا صعبة فى تقديم الخدمة للمصابين بغزة

القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تعلن إطلاق صواريخ على القدس وتل أبيب

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"