الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنفيذ خطة لتطوير وتحديث نظم الرى.. والبداية بـ«مزارع محصول قصب السكر»

قصب السكر
قصب السكر

تنفذ الدولة خطة طموح لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات حاليًا وثبات الموارد السنوية، منها توجه الدولة، ممثلة فى عدة وزارات، منها الموارد المائية والرى، لتنفيذ أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الرى بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، بهدف رفع كفاءة نظام الرى الحقلى وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين، من خلال توفير المياه والطاقة والعمالة الزراعية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أهمية أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الرى بدلًا من الرى بالغمر، إذ يعد من أهم المشروعات القومية المنقذة حاليًا، خاصة أنه يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويجرى تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الرى بالغمر إلى النظم الحديثة بالرش أو التنقيط فى مناطق تجريبية بمزارع قصب السكر والبساتين بعدة محافظات، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان مزروعة بقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من الفواكه.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إنه يجرى تنفيذ خطة لتطوير وتحديث نظم الرى فى مناطق تجريبية، منها مزارع محصول قصب السكر، نظرًا لأنه يعد من المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وأضاف، لـ«الدستور»، أنه يجرى مد شبكات الرى الحديث بالرش والتنقيط فى المناطق التجريبية، بهدف تعميم التجربة فى المستقبل، لافتًا إلى توفير الفلاتر والأسمدة والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى، وأيضًا قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام المياه ومدى الوفر فى تكاليف الأسمدة المستخدمة وتحسين جودة وإنتاجية المحصول.

 

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