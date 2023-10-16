آخر أخبار غزة.. القطاع يختنق ومخاوف من كارثة إنسانية بسبب انتهاكات إسرائيل

ضمن آخر أخبار قطاع غزة المستمرة في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ يوم 7 أكتوبر 2023، اتهمت مصر إسرائيل بعدم التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، عبر معبر رفح الحدودي وهو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بشكل كامل.

آخر أخبار قطاع غزة اليوم

وتضمنت آخر أخبار قطاع غزة وجود مئات الأطنان من الإمدادات عالقة في المعبر اتجاه مصر، حيث شُوهدت شاحنات الوقود تغادر غزة مرة أخرى على ما يبدو لتعود إلى مصر مرة أخرى عبر معبر كرم أبو سالم، وحذر خبراء الأمم المتحدة من غزة تختنق وقد تشهد كارثة إنسانية ونكبة غير مسبوقة إذا ما لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتقول القاهرة إن معبر رفح، وهو منفذ حيوي محتمل للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ليس مغلقا رسميا ولكنه غير صالح للعمل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع فقد كان هذا التطور من أهم آخر أخبار قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

المساعدات الإنسانية تنتظر في معبر رفح

وعلى الأرض في رفح، قال أحد المصادر الفلسطينية إنه لم يكن هناك أي قصف اليوم الاثنين في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن الجانب المصري من المعبر جاهز، ولكن في انتظار الضمانات الإسرائيلية لتأمين دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الوكالة الدولية أن مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من منظمات غير حكومية وعدة دول تنتظر في مدينة العريش في مصر للحصول على شروط أمنية وضمانات من إسرائيل تسمح بدخول غزة، وفقا لمصدرين هناك وشاهد.

وبشكل منفصل، أظهر مقطع فيديو لرويترز ضمن آخر أخبار قطاع غزة شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة وهي تغادر غزة على ما يبدو إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

توقف المساعدات ينذر بكارثة إنسانية

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن خبراء الأمم المتحدة حذروا من أن غزة "تخنق" بسبب الحصار والقصف الجوي الذي تفرضه إسرائيل منذ أسبوع، مع تزايد المخاوف من أن المزيد من التصعيد وانعدام الأمان للمدنيين الفارين يهدد بجر الجيران الإقليميين إلى الصراع المستمر منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الاثنين إنه خلال أكثر من أسبوع من القصف الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 2750 شخصا، بينهم مئات الأطفال، وأصيب أكثر من 9700 آخرين، وأضافت الوزارة أن 58 شخصا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة وأصيب أكثر من 1250 آخرين.

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن عدد الضحايا في غزة خلال الأيام الثمانية الماضية تجاوز عدد الذين قتلوا خلال الصراع بين غزة وإسرائيل الذي استمر 51 يومًا في عام 2014.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الحصار الإسرائيلي الكامل على السلع الأساسية التي تدخل غزة يعد انتهاكًا للقانون الدولي، بينما يحذر المدنيون الفلسطينيون من نفاد إمدادات الغذاء والمياه والوقود.

جهود مصرية كبرى لإنقاذ القطاع

وفيما يخص آخر أخبار قطاع غزة أوضحت الشبكة الأمريكية، أن مصر كثفت من جهودها الدبلوماسية والدولية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة قبل أن ينفد تماما من سكان القطاع الساحلي البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مياه الشرب النظيفة والغذاء والوقود والأدوية، وهو ما حذرت وكالات الإغاثة من أنه سيؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة ونكبة في العصر الحديث.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، في نداء عاجل للسماح بدخول المساعدات الحيوية: "إن غزة تُخنق، ويبدو أن العالم قد فقد إنسانيته الآن، اعلموا أن الماء هو الحياة – إن المياه في غزة تنفذ، والحياة في غزة تنفد".

وتابع لازاريني "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى غزة خلال الأيام الثمانية الماضية، وأن الأشخاص المحاصرين في القطاع المحاصر المكتظ بالسكان في حالة يأس".

انهيار القطاع الصحي بالكامل

وقال مروان الجيلاني، المدير العام للهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفيات في غزة، التي تتعرض لوابل مستمر من الغارات الجوية الإسرائيلية، تواجه خطر الإغلاق الوشيك بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات التي تضخ المياه وتحافظ على تشغيل المعدات المنقذة للحياة مثل أجهزة التهوية والحاضنات، مشيرًا إلى أن الوقود سينفد بالكامل بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وتابع أن القطاع الصحي في غزة على شفا الانهيار حيث نفدت مسكنات الألم من المستشفيات، وبدأ العديد من سكان غزة يعانون من الجفاف الشديد بسبب نقص مياه الشرب، وقالت وكالات إغاثة متعددة إن الوقود وغيره من الضروريات قد ينفد خلال ساعات وليس أيام.