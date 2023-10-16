الصحة العالمية: لا بد من وقف إطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات لقطاع غزة

قال كريستين ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المجتمع الدولي يطالب بتوصيل المياه إلى جنوب قطاع غزة وضرورة فتح المعابر.

توصيل الإمدادات الطبية للمصابين في قطاع غزة

وأضاف “ليندماير”، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم في النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية": “نحاول القيام بجهد كبير لتوصيل الإمدادات الطبية للمصابين في قطاع غزة”.

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وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، ضرورة وقف إطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، معقبا: لدينا 300 من الأطقم الطبية في قطاع غزة لتوفير الخدمات اللازمة للمصابين.