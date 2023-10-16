يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور إسرائيل ثم مصر قريبًا، وذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه من المحتمل أن يصل بايدن إلى تل أبيب يومي الأربعاء أو الخميس.

وتأتي زيارة بايدن إلى تل أبيب عقب جولة ومباحثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شملت عدة دول، وهي إسرائيل والأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر.

أسوشيتد برس: تضارب بشأن موعد زيارة بايدن الشرق الأوسط

يأتي هذا فيما قالت وكالة أسوشيتد برس: يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، لكن لم يتم التوصل لرأي حاسم، حسبما قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت الوكالة إن الرحلة ستكون فرصة لبايدن ليؤكد شخصيًا للشعب الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تقف بثبات خلفه، لكنه سيأتي وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التحرك الإسرائيلي الوشيك إلى غزة إلى إشعال حرب أوسع نطاقًا ذات عواقب إنسانية مدمرة.

ويمكن أن يُنظر إلى وجود بايدن على أنه خطوة استفزازية من قبل حماس وإيران، أو من المحتمل أن تعتبره الدول العربية بمثابة استفزاز مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وكان وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يسافر بالفعل حول الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، في محاولة لمنع الحرب مع حماس من إشعال صراع إقليمي أوسع.

سوليفان: نتعاون مع مصر من أجل إجلاء الأمريكيين فى غزة

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، في مقابلة مع قناة "ABC News" الأمريكية، إن هناك تعاونًا مع مصر من أجل إجلاء الأمريكيين في غزة.

ووفقًا لما نقلته القناة الأمريكية، فقد قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة تحث الأمريكيين على الخروج من غزة عبر مصر وسط تصاعد الحرب بين إسرائيل وفلسطين.