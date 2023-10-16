رئيس وزراء باكستان يدعو الأمم المتحدة لرفع الحصار عن غزة

دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكر، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفتح ممرات إنسانية آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، مؤكدًا أن استهداف إسرائيل للمدنيين يتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية ويشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الباكستاني، جليل عباس جيلاني، سيحضر اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم الأربعاء القادم، منوهًا إلى أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن الوضع المتدهور في غزة.

رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير مسارات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين: إذا كانت إسرائيل تدعي أنها قادرة على حماية نفسها فلماذا جرى استدعاء كل هذه الصواريخ والأسلحة وحاملات الطائرات؟.

وأشار إلى أن السلطة تطلب الحماية لشعبها، موضحا أن عدوان المستوطنين لا يزال مستمرا هو الآخر، وأسقط عشرات الشهداء في الضفة الغربية.

وطلب من الدول والجهات الفاعلة للتبرع عبر الهلال الأحمر المصري أو الأردني ومنه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، أو عبر السلطة الفلسطينية، لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة الغربية إلى 2808 شهداء، والمصابين إلى 10950 جريحا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أنه في 7 أكتوبر الجاري شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، فيما أعلن الاحتلال حالة الحرب في اليوم التالي وشن ضربات انتقامية.

كما فرضت سلطات الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، حيث تم قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود.

طيران الاحتلال الحربى

واستُشهد أكثر من 50 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الإثنين، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، واستهدفت منازل على رءوس ساكنيها في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن 30 مواطنا استُشهدوا جراء قصف منازل في مدينة خان يونس، وفي حي الأمل غربا.