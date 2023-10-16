مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: لم نتلق أى اتصالات حول فتح معبر رفح

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، بأنهم لم يتلقوا حتى اللحظة أية اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري، حول نية فتح معبر رفح اليوم الإثنين.

وقال معروف، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم: لم نتلق حتى اللحظة أي اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم، وكل ما يتم تداوله بالخصوص منسوب لوسائل إعلام (إسرائيلية).

لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة

نفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أنه سيتم إقرار وقف إطلاق نار في جنوب غزة اعتبارًا من 9 صباح اليوم.

يأتي ذلك بعد 10 أيام من المواجهات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مكثف، والذى أسفر عن استشهاد الآلاف من أبناء القطاع، وإصابة آلاف آخرين، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على عملية طوفان الأقصى، التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يوم 7 أكتوبر الجاري.

الرئيس الأمريكي يرفض احتلال إسرائيل

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة احتلال إسرائيل لغزة، قائلًا: "أعتقد أن ذلك سوف يكون خطأ كبيرًا".

وأضاف بايدن، في حوار أجراه برنامج "60 دقيقة"، تم بثه أمس: "هناك حاجة لأن يكون هناك مسار من أجل إقامة دولة فلسطينية"، ذاكرًا أنه لا يتوقع قبول إسرائيل هذا الخيار في أي وقت في القريب العاجل.

وتابع: "ليس الآن. ليس الآن ليس الآن، ولكني أعتقد أن إسرائيل تدرك أن قطاعًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني لا يتبنى نفس آراء حماس وحزب الله".

وأكد بايدن التزام أمريكا بمساعدة إسرائيل في حربها ضد "حماس"، موضحًا أنه لا يعتقد أنه سوف تكون هناك حاجة للجنود الأمريكيين.

وشدد بايدن على أهمية أن يعاد إلى الوطن العدد غير المعلوم من الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، التي يُعتقد أنها ستواجه غزوًا بريًا وشيكًا من جانب القوات الإسرائيلية.

وأوضح بايدن أن حل الدولتين أمر ممكن حتى في ظل أسوأ موجة عنف في الصراع القائم منذ أعوام طويلة.