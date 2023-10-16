الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: لم نتلق أى اتصالات حول فتح معبر رفح

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، بأنهم لم يتلقوا حتى اللحظة أية اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري، حول نية فتح معبر رفح اليوم الإثنين.

وقال معروف، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم: لم نتلق حتى اللحظة أي اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم، وكل ما يتم تداوله بالخصوص منسوب لوسائل إعلام (إسرائيلية).

لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة

نفت سلطات  الاحتلال الإسرائيلي وجود أي اتفاق لوقف  إطلاق النار في جنوب غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أنه سيتم إقرار وقف إطلاق نار في جنوب غزة اعتبارًا من 9 صباح اليوم.

يأتي ذلك بعد 10 أيام من المواجهات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مكثف، والذى أسفر عن استشهاد الآلاف من أبناء القطاع، وإصابة آلاف آخرين، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على عملية طوفان الأقصى، التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، يوم 7 أكتوبر الجاري. 

txt

جهود ناجحة.. مصر تستعد لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح

الرئيس الأمريكي يرفض احتلال إسرائيل 

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة احتلال إسرائيل لغزة، قائلًا: "أعتقد أن ذلك سوف يكون خطأ كبيرًا".

وأضاف بايدن، في حوار أجراه برنامج "60 دقيقة"، تم بثه أمس: "هناك حاجة لأن يكون هناك مسار من أجل إقامة دولة فلسطينية"، ذاكرًا أنه لا يتوقع قبول إسرائيل هذا الخيار في أي وقت في القريب العاجل.

وتابع: "ليس الآن. ليس الآن ليس الآن، ولكني أعتقد أن إسرائيل تدرك أن قطاعًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني لا يتبنى نفس آراء حماس وحزب الله".

وأكد بايدن التزام أمريكا بمساعدة إسرائيل في حربها ضد "حماس"، موضحًا أنه لا يعتقد أنه سوف تكون هناك حاجة للجنود الأمريكيين.

وشدد بايدن على أهمية أن يعاد إلى الوطن العدد غير المعلوم من الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، التي يُعتقد أنها ستواجه غزوًا بريًا وشيكًا من جانب القوات الإسرائيلية.

وأوضح بايدن أن حل الدولتين أمر ممكن حتى في ظل أسوأ موجة عنف في الصراع القائم منذ أعوام طويلة.

الإحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق نار جو بايدن الرئيس الامريك إسرائيل عملية طوفان الأقصى

مواد متعلقة

تشريد أكثر من 1.2 مليون.. وتدمير ألف وحدة سكنية و14 مركزًا طبيًا فى غزة

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلى أدخل شعبنا فى قطاع غزة بكارثة إنسانية

السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر متمسكة بفتح معبر رفح لكل الأغراض وإيصال المساعدات لغزة

دفن عشرات الشهداء في مقبرة جماعية عقب تكدس الجثامين بمستشفيات غزة

العراق يلقى القبض على 5 مطلوبين بينهم ممولان اثنان لـ داعش بمناطق متفرقة

السفير الفلسطينى بالقاهرة يدعو لإنهاء الانقسام الفلسطينى برعاية مصرية لمواجهة مخططات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم خربة الفارسية فى الأغوار ويداهم خيام إحدى العائلات

السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر والدول العربية رفضت تهجير شعبنا.. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تفعيل خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب حدود لبنان

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

واشنطن بوست: لا حل للتصعيد الحالى فى غزة إلا بالدور المصرى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا