الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تفعيل خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفعيل خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب حدود لبنان، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلي يشن غارات ردًا على هجوم صاروخي 

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على لبنان ردًا على هجوم صاروخي تبناه "حزب الله" على مستوطنة في شمال إسرائيل، وأسفر عن سقوط قتيل و3 جرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن صاروخًا مضادًا للدبابات أطلق من لبنان باتجاه مستوطنة "شتولا" في الجليل الغربي، بينما تقوم القوات الإسرائيلية بالرد.

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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تفعيل خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب حدود لبنان

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