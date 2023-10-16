الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

شاحنات وقود
شاحنات وقود

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن "رويترز"، بوجود شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر.

وفي سياق متصل، سجل نظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، 48 هجمة صحية.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير إنساني، إن الهجمات شملت استشهاد 12 عاملًا صحيًا وإصابة 20 آخرين في أثناء أداء الواجب"، كما استشهد نحو 12 من موظفي "الأونروا" أيضًا، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

منظمة الصحة العالمية

وفي الضفة الغربية المحتلة، وثقت منظمة الصحة العالمية 63 هجومًا على المرافق الصحية، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية، واحتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف والتفتيش العسكري للأصول الصحية.

وأضافت الأمم المتحدة، في تقريرها، أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهوا قيودًا كبيرة على تقديم المساعدة الإنسانية، بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى، مشددة على أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية، مثل المستودعات.

مصر غزة علم الأمم المتحدة

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