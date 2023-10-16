الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

معبر رفح
معبر رفح

نفى مصدر مصرى مطلع، منذ قليل، التوصل إلى اتفاق تهدئة بقطاع غزة، أو بدء إدخال المساعدات للقطاع.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد قالت في وقت سابق إن مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولا أخرى، ضغطت على الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية، حتى تسمح القاهرة بإجلاء الرعايا الأجانب من مدينة رفح الفلسطينية.

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ونشر عدد من القنوات والصحف الأجنبية تقارير، غير دقيقة، عن سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببدء إدخال المساعدات إلى غزة.

وشهد قطاع غزة، منذ قليل، غارات متجددة، التي تعد الأعنف منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين في القطاع، حسبما نشرت "رويترز".

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