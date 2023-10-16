الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو ينفي السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إجلاء الأجانب، وذلك في تعليق على التوصل لاتفاق مصري أمريكي بهذا الشأن.

تكدس شاحنات المساعدات أمام معبر رفح

وقالت ذا ناشيونال إن تصريحات نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه صباح اليوم  يأتي هذا بينما تستعد عشرات الشاحنات المحملة بـ الإمدادات الإنسانية للعبور إلى قطاع غزة اليوم، بعد أسبوع من الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني وتشريد مليون وتدمير أحياء بأكملها.

وكان من المفترض أن يتم نقل الإمدادات بفضل اتفاق تفاوضت عليه مصر والولايات المتحدة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار المقرر الساعة التاسعة صباحًا.

txt

الصحة العالمية تعلن عدد الهجمات على المرافق الصحية في غزة والضفة الغربية

وقال مسؤولون مصريون إنه من المتوقع أن تبدأ قافلة المساعدات في التحرك حوالي الساعة السابعة أو العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، اعتمادا على وقف إطلاق النار.

وبموجب الاتفاق المذكور، سيتم السماح للمواطنين الأجانب المحاصرين في غزة بسبب العنف بالعبور إلى مصر. ولم تتوفر معلومات على الفور عن عددهم أو جنسياتهم لكن يعتقد أن بينهم أوروبيين وأمريكيين.

وأدى رفض نتنياهو الواضح لوقف إطلاق النار إلى استخدام حق النقض ضد خطة للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، والتي كانت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة تناقشها، وفقًا لمسؤولين مصريين. 

وقال مسؤولون إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن توصل إلى الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال محادثات في القاهرة يوم الأحد.

وكانت إسرائيل قد رفضت في وقت سابق مقترحات القاهرة بإرسال إمدادات مساعدات إلى غزة وفرضت حصارًا على القطاع الساحلي بأكمله، مما أدى إلى حرمان سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من الماء والوقود والكهرباء.

وبالقرب من الحدود، يستقبل مطار العريش طائرات محملة بإمدادات الإغاثة من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة.

ووفقا للهلال الأحمر المصري، يوجد حاليا أكثر من 2000 طن من إمدادات المساعدات مخزنة في مطار العريش وقد جاءت هذه المساعدات من مصر وتركيا والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، بمشاركة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة واليونيسيف.

نتنياهو اطلاق النار غزة قطاع غزة معبر رفح

مواد متعلقة

أسوشيتد برس: بايدن لم يحسم زيارته لإسرائيل الأيام المقبلة

واشنطن بوست: لا حل للتصعيد الحالى فى غزة إلا بالدور المصرى

سوليفان: نتعاون مع مصر من أجل إجلاء الأمريكيين فى غزة

الجارديان: مخاوف أمريكية من وقوع خسائر بشرية فلسطينية من الهجوم البرى الإسرائيلى

رويترز: اتفاق مصرى إسرائيلى أمريكى على وقف إطلاق النار لساعات فى جنوب غزة

"BBC": بريطانيا فى انتظار موافقة مصر لإجلاء رعاياها من غزة

السفارة الأمريكية فى إسرائيل تنصح رعاياها بالاقتراب من معبر رفح

أسوشيتد برس: مخاوف من نفاد المعدات والآلات في مستشفيات غزة

الأكثر قراءة

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

نتنياهو ينفي السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا