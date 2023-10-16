الصحة العالمية تعلن عدد الهجمات على المرافق الصحية فى غزة والضفة الغربية

أفادت فضائية “ الغد” في نبأ عاجل، بتسجيل منظمة الصحة العالمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة 48 هجمة وفقًا لنظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية.

قطاع غزة

وأكدت الأمم المتحدة، في بيانها أن الهجمات شملت استشهاد 12 عاملا صحيا، وإصابة 20 آخرين أثناء أداء الواجب"، وما يقرب 12 من موظفي “الأونروا” أيضا.

الضفة الغربية

وثقت منظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة فلسطين الرسمية، 63 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية، والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية، واحتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف، والتفتيش العسكري للأصول الصحية.

انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن

وأضافت الأمم المتحدة أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهت قيودا كبيرة على تقديم المساعدة الإنسانية، بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى، مؤكدة أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية، مثل المستودعات.