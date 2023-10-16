الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية تعلن عدد الهجمات على المرافق الصحية فى غزة والضفة الغربية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أفادت فضائية “ الغد” في نبأ عاجل، بتسجيل منظمة الصحة العالمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة 48 هجمة وفقًا لنظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية.

قطاع غزة

وأكدت الأمم المتحدة، في بيانها أن الهجمات شملت استشهاد 12 عاملا صحيا، وإصابة 20 آخرين أثناء أداء الواجب"، وما يقرب 12 من موظفي “الأونروا” أيضا.

الضفة الغربية

وثقت منظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة فلسطين الرسمية، 63 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية، والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية، واحتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف، والتفتيش العسكري للأصول الصحية.

انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن

وأضافت الأمم المتحدة أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهت قيودا كبيرة على تقديم المساعدة الإنسانية، بسبب الغارات الجوية والقيود المفروضة على الحركة ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى، مؤكدة أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية، مثل المستودعات.

الضفة الغربية قطاع غزة منظمة الصحة العالمية العدوان الإسرائيلى الامم المتحدة الأونروا

مواد متعلقة

رويترز: اتفاق مصرى إسرائيلى أمريكى على وقف إطلاق النار لساعات فى جنوب غزة

"BBC": بريطانيا فى انتظار موافقة مصر لإجلاء رعاياها من غزة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تفعيل خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب حدود لبنان

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

واشنطن بوست: لا حل للتصعيد الحالى فى غزة إلا بالدور المصرى

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا