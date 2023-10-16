"القاهرة الإخبارية": لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى جنوب قطاع غزة حتى الآن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، بأن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب قطاع غزة حتى الآن.

وكانت أعلنت قناة القاهرة الأخبارية، بأن الأمم المتحدة قالت إن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة، وأن ما يحدث في غزة هو حرب وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني.

كما أكدت، نقلًا عن الدفاع المدني الفلسطيني، أن أكثر من 1000 فلسطيني مفقود حتى الآن جراء العدوان الإسرائيلي.

"رويترز" تسلط الضوء على نجاح مصر في مرور المساعدات

وسلطت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية الضوء على نجاح جهود مصر المكثفة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لرفع المعاناة عن القطاع المحاصر، حيث أكدت أنه في خضم الجهود الدبلوماسية المصرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، التي تعرضت لعدوان إسرائيلية عنيف منذ 7 أكتوبر، من المتوقع إعادة فتح معبر رفح الحدودي من الجانب المصري والسماح بإدخال المساعدات وإجلاء الرعايا الأجانب.

الهلال الأحمر الفلسطينى: استهداف محيط مستشفى القدس بـ5 غارات فى أقل من دقيقة

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باشتداد القصف الإسرائيلي في محيط مبنى مستشفى القدس، اليوم الإثنين، واستهدافه بـ5 غارات في أقل من دقيقة.

وأوضحت الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف المتواصل يمنع الأطقم الطبية من التحرك لتلبية نداءات الاستجابة.

وحذر مسئولون أمريكيون كبار، أمس الأحد، من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس"، واتساع نطاقه إلى أنحاء الشرق الأوسط، وقالوا إنهم قلقون من احتمال مهاجمة جماعة حزب الله اللبنانية شمال إسرائيل أو احتمال اشتراك إيران.