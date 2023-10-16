وزيرة خارجية فرنسا: نؤيد القانون الدولى بضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إنها كانت تفضل أن تزور مصر في ظروف أفضل مما تمر بها المنطقة العربية، وفي ظل الأحداث التى تجرى بقطاع غزة.

وأضافت كاترين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها السفير سامح شكري، اليوم، أن الوضع خطير في قطاع غزة ومحيطها ويهدد أمن المنطقة بأكملها، ونحن أمام دوامة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة أنه لا يمكن لمصر أن تتحمل مسئوليات لا تقع على عاتقها بمفردها.

وأكدت وزير خارجية فرنسا، أننا نؤيد القانون الدولي بضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة.