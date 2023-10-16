شكرى: مصر تكثف اتصالاتها لوقف جولة المواجهات العسكرية فى غزة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تكثف الاتصالات على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية في غزة واحتواء الأزمة الراهنة وتداعيتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة.



وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الإثنين، أننا خلال المباحثات مع الجانب الفرنسي شددنا على رفض مصر لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريًا أو بالتهجير، مؤكدًا أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة، وتسهيل عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى اليوم، كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلًا عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.