السفارة الأمريكية فى إسرائيل تنصح رعاياها بالاقتراب من معبر رفح

نصحت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الإثنين، رعاياها في غزة بالاقتراب من معبر رفح.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية ودولية، فإنه من المحتمل فتح معبر رفح في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأشارت السفارة إلى أنه ليس واضحًا ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين باجتياز معبر رفح.

الهلال الأحمر الفلسطينى: استهداف محيط مستشفى القدس بـ5 غارات فى أقل من دقيقة

في سياق آخر، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باشتداد القصف الإسرائيلي في محيط مبنى مستشفى القدس، اليوم الإثنين، واستهدافه بـ5 غارات في أقل من دقيقة.

وأوضحت الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف المتواصل يمنع الأطقم الطبية من التحرك لتلبية نداءات الاستجابة.

وحذر مسئولون أمريكيون كبار، أمس الأحد، من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس"، واتساع نطاقه إلى أنحاء الشرق الأوسط، وقالوا إنهم قلقون من احتمال مهاجمة جماعة حزب الله اللبنانية شمال إسرائيل أو احتمال اشتراك إيران.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، السبت، عن نشر حاملة طائرات ثانية، ووصف ذلك بأنه دلالة على "عزمنا على ردع أي دولة أو جماعة تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات أيزنهاور إلى أسطول صغير يضم حاملة الطائرات الضخمة جيرالد فورد في شرق البحر المتوسط.

وكانت إسرائيل قد أطلقت حملة قصف عنيفة على قطاع غزة، ردًا على تنفيذ "حماس" هجمات غير مسبوقة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر أدت إلى مقتل نحو 1300 إسرائيلي.

وتقول سلطات غزة إن 2670 قُتلوا هناك وربعهم من الأطفال، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على القطاع الصغير المكتظ بالسكان.