الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل تحاول إلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والسفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغزاوين جزء كبير منهم لن يغادر غزة إلا بالقوة العسكرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل طالبتهم بالرحيل من شمال غزة للجنوب والعودة بأمرهم.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا لم يحدث أمر بالعودة لأهل غزة فماذا سيحدث وإلى متى سيظلوا في الجنوب وكيف ستكون معيشتهم ومن سيتحمل كل ذلك؟، مؤكدًا أن إسرائيل في إطار التعامل مع القضية الفلسطينية تحاول إلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر سواء هذا صاحبه لجوء أو نزوح. 

وتابع أنه يجب أن نفرق بين اللجوء والنزوح والتوطين، فاللجوء مطروح في ظل العمليات العسكرية بإعلان إسرائيل بأن يتجه أهل غزة للجنوب، ولن يعودوا إلا بتصريح منهم وإذا لم يصدر هذا التصريح لمدة عام، فإن 2 مليون و400 ألف في قطاع غزة سيكونوا على مقربة من الحدود المصرية، وإذا صاحب ذلك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لن يكون أمام أهل غزة إلا حلين إما البحر أو مصر ويجب أن نستعد لهذا اليوم. 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

السفير حسين هريدي إسرائيل مسئولية قطاع غزة اللجوء القضية الفلسطينية

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