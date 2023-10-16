الجارديان: شاحنات المساعدات الإنسانية تتحرك من مصر باتجاه معبر رفح

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شاحنات المساعدات الإنسانية التي ترفع علم الأمم المتحدة وشعار المنظمات المصرية غير الحكومية بدأت تتحرك عند معبر رفح في مصر استعدادًا لدخول قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة أنه على الجانب الآخر، من المقرر أن يعقد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري مؤتمرا صحفيا في تل أبيب بعد قليل.

جهود مصرية ناجحة

وأوضحت الصحيفة أن مصر نجحت في جهودها الدبلوماسية المكثفة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفع المعاناة عن سكان القطاع المحاصر.

وأشارت إلى أن إدخال المساعدات يأتي بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، تفعيل خطة لإجلاء السكان على بعد كيلومترين (1.2 ميل) من لبنان، ويأتي ذلك في أعقاب تبادل إطلاق النار مع حزب الله بالتوازي مع الصراع في جنوب إسرائيل مع حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في بيان إن الخطة حظيت بموافقة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتضمنت إخلاء 28 مستوطنة سيتم نقل السكان إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة.

اجتماع طارئ فى الاتحاد الأوروبى

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي غدا عبر الفيديو قمة طارئة تمت الدعوة إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تزايد المخاوف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بشأن تقلبات المنطقة في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وفي بيان شديد اللهجة قرأه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل هذا الصباح، دافعوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنهم قالوا إنها يجب أن تكون "في امتثال كامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وتأتي الجبهة الموحدة بعد مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن الخسائر في أرواح المدنيين في غزة في عملية برية تشنها إسرائيل، وكذلك مخاوف من التصعيد في المنطقة الأوسع الذي قد يؤدي إلى تورط حزب الله في لبنان.

وقال ميشيل إن القمة ستتناول توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الأكثر ضعفا وفقا للقانون الإنساني، ومواصلة العمل على حل الدولتين، وممارسة الضغط على كل من يمكنه المساعدة في تهدئة الوضع.

كما يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الأعداد الهائلة المحتملة من المهاجرين الذين يغادرون غزة، والحاجة الإنسانية التي ستنشأ في البلدان المجاورة.