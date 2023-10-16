وزير خارجية الصين: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لـ غزة

طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو ما وصفه بأنه «الظلم التاريخي» ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين.

وأكد وانغ، بعد اجتماعه مع جوزيب بوريل، أن «جذر هذه المشكلة يكمن في التأخر الطويل في تحقيق تطلعات فلسطين لإقامة دولة مستقلّة، وفي أن الظلم التاريخي الذي تعرَّض له الشعب الفلسطيني لم يجرِ تصحيحه».

القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السبت الماضي، عندما هاجمت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى إسرائيل بشكل مفاجئ، واقتحمت وسيطرت على مواقع عسكرية ومستوطنات، وأَسَرت عشرات الإسرائيليين وقتلت المئات.