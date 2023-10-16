الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: السكان فى جميع أنحاء غزة يعانون بشدة من نقص مياه الشرب

غزة
غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الإثنين، إنها بعثت فريقًا بشكل مسبق إلى مصر استعدادًا لاحتمال فتح ممر إنساني من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن نزوح المدنيين الفلسطينيين إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة لا يزال متواصلًا، بعد تحذير السلطات الإسرائيلية بضرورة إخلاء المناطق الشمالية واستمرار القصف الإسرائيلي للقطاع جوًا وبرًا وبحرًا.

وأشارت إلى أن السكان في جميع أنحاء غزة يعانون بشدة من نقص مياه الشرب النظيفة، مضيفة أنه كملاذ أخير، يتم استخدام مياه مالحة مستخرجة من آبار زراعية، ما يثير مخاوف كبيرة من تفشي أمراض تنتقل عن طريق المياه.

وقالت إن غزة دون كهرباء لليوم الخامس على التوالي، ما يدفع بالخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي إلى حافة الانهيار، ويفاقم من انعدام الأمن الغذائي.

وأكدت أن أكثر من مليون شخص، أي حوالي نصف سكان غزة، قد تعرضوا للتشريد. وأشارت إلى أن حوالي 600 ألف شخص من النازحين داخليًا يتواجدون في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح، وأن حوالي 400 ألف منهم يقيمون في منشآت للأونروا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرات الوكالة على تقديم المساعدة بأي طريقة ذات معنى.

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السلوك الإسرائيلي يهدد الأمن الإقليمي

وفي وقت سابق، حذرت إيران من أن استمرار السلوك الإسرائيلي ضد قطاع غزة سيجر المنطقة إلى أزمة ويهدد الأمن الإقليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، إن ما يحدث في غزة جريمة حرب، وقطع الماء والكهرباء ومنع دخول الغذاء والدواء مخالف لمعايير حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن استمرار هذا النهج الغاشم يمكن أن يؤجج أجواء المنطقة ويخرج الوضع عن السيطرة.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، أن مسئولية الدول الداعمة لإسرائيل لا تقل عن مسئوليتها "تجاه الجرائم التي تُمارَس ضد الفلسطينيين".

إنهاء العدوان الإسرائيلي

وأشار كنعاني إلى أن إيران تقوم بمساع دبلوماسية حثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات، "وهي جدية في مساعيها"، معتبرًا أن وقف الجرائم الصهيونية على غزة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف قصف المناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية- أولوية قصوى.

 

الامم المتحدة الأونروا مصر ممر إنساني مساعدات إنسانية قطاع غزة

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