الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تؤكد مواصلة هجماتها الصاروخية من غزة حتى وقف إسرائيل غاراتها

هجمات حماس داخل الأراضي
هجمات حماس داخل الأراضي المحتلة

أكدت حركة  حماس، اليوم الإثنين، مواصلة هجماتها الصاروخية من  قطاع غزة حتى وقف إسرائيل غاراتها.

وأعلنت حماس، وفق بيان مقتضب لها، عن قصف مطار "بن جوريون" الإسرائيلي برشقة صاروخية "ردًا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين" في قطاع غزة.

txt

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إيران بأنها هي من أمرت حزب الله بشن هجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، الأميرال دانيال هاجاري، في إفادة صحفية: "نفذ حزب الله عددًا من الهجمات بإطلاق النار من أجل تشتيت جهودنا الحربية في الجنوب (غزة) بتوجيهات إيرانية وبدعم منها"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

يذكر أنه مع بداية اليوم العاشر من عملية طوفان الأقصى، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا هوادة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2750 والجرحى إلى 9700، نافيًا ما تردد عن التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة جنوبي غزة، تؤدي إلى فتح معبر رفع للسماح بمغادرة الأجانب، ودخول مساعدات للمحاصرين بالقطاع.

استهداف القوات الإسرائيلية

وبث الإعلام الحربي في حزب الله فيديو لاستهداف القوات الإسرائيلية عند حدود لبنان.

وأشار الإعلام الحربي، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الإثنين، إلى أنه "في مواصلة للرد على قتل وجرح الصحفيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، استهدفت المقاومة أمس الأحد تجمع مدرعات الجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ المُوجّهة، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".

رئيس الوزراء الإسرائيلي

فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يوجد حاليًا وقف لإطلاق النار، ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إخراج الأجانب.

ويأتي ذلك في خضم أعنف موجة قتال مستمرة لليوم العاشر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

طوفان الأقصى

وأطلقت حماس في السابع من الشهر الجاري هجومًا غير مسبوق تحت اسم "طوفان الأقصى"، الذي أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي وأسر العشرات في غزة.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة استُشهد فيها أكثر من 2750 فلسطينيًا وجرح نحو آلاف آخرين جراء آلاف الغارات على أحياء سكنية ومنشآت بني تحتية إلى جانب مواقع لحماس.

كتائب القسام حماس قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي بن جوريون جرائم الاحتلال

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى: استشهاد 6 مسئولين رفيعى المستوى من حركة حماس

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى: منع استهداف طريق الإخلاء الواصل بين قطاع غزة وجنوبه موقتًا

انطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال

مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: لم نتلق أى اتصالات حول فتح معبر رفح

تشريد أكثر من 1.2 مليون.. وتدمير ألف وحدة سكنية و14 مركزًا طبيًا فى غزة

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلى أدخل شعبنا فى قطاع غزة بكارثة إنسانية

السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر متمسكة بفتح معبر رفح لكل الأغراض وإيصال المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

رغم تتويجه بالذهبية.. اتحاد السباحة الدولى يحذف صور عبدالرحمن سامح لدعمه فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا