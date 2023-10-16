الاحتلال الإسرائيلى: استشهاد 6 مسئولين رفيعى المستوى من حركة حماس

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ستة مسئولين رفيعي المستوى من حركة حماس، حتى الآن، في الهجمات التي شنتها قواته على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن القتلى بينهم أعضاء في الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس.

كما ذكر بيان الجيش الإسرائيلي اسمي شخصين بارزين في حماس، تم إعلان وفاتهما الأسبوع الماضي، من بينهما وزير الاقتصاد التابع لحماس، جواد أبوشمالة، وزكريا أبومعمر، الذي قيل إنه كان مسئولًا عن العلاقات الدولية.

وأورد البيان اثنين من أسماء قادة حماس، تردد أنهما متورطان في الهجوم الذي وقع بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، وبالإضافة إلى ذلك، قُتل قائد مسئول عن الأمن في جنوب قطاع غزة، وقُتل اثنان من الثلاثة في مطلع الأسبوع.

وتتهم إسرائيل أبوشمالة بإدارة أموال لمسلحي حماس، وقيادة عمليات حماس ضد إسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، قُتل قائد المراقبة الجوية في مدينة غزة.

السلام في الشرق الأوسط

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الإثنين، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، سبل التهدئة والإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في رام الله، ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، من خلال فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الطبية والأدوية، وكذلك الغذائية، وإعادة المياه والكهرباء، بحسب ما ذُكر لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وشدد الشيخ على موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم، وضرورة حماية المدنيين.

وطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري وحشد المجتمع الدولي، وعدم اتخاذ موقف الإدانة فقط، مؤكدًا ضرورة فتح الأفق السياسي، ما يضمن الأمن والهدوء والاستقرار في المنطقة.

وزارة الخارجية الفلسطينية

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملات التحريض والاعتداءات والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين وعدد من سفراء فلسطين وسفاراتها في بعض الدول.

وشجبت الوزارة، في بيان صحفي، الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد، وأدت إلى وفاة طفل فلسطيني، (6 سنوات)، وإصابة والدته بجروح خطيرة، جراء عشرات الطعنات التي وجهها إليهما في ولاية إلينوي الأمريكية.

وذكرت الوزارة أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه الحملات وتداعياتها وأهدافها الرامية إلى تشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة"، مطالبة الدول كافة بمواجهتها ومعاقبة مروجيها ومن يقف خلفهم.

يأتي هذا التطور في خضم أعنف موجة قتال مستمرة لليوم العاشر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ومحيطه.