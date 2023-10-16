مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلى

وحذر المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، من كارثة بيئية بسبب جثامين الشهداء غير المستخرجة تحت الأنقاض.

وقال البزم، في تصريح صحفي: في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين أكثر من 1000 شهيد تحت أنقاض المنازل المدمرة، مما سيرفع عدد الشهداء المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة بسبب تحلل جثث الشهداء.

طائرات الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بوجود أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ما بين شهيد ومصاب، مشيرًا إلى أنه تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مسئولين بالدفاع المدني إفادتهم، في مؤتمر صحفي، بأنه تمت الاستجابة لآلاف نداءات الاستغاثة من المواطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، نتيجة للاستهدافات المتكررة للمنشآت المدنية والتي بلغت 2185 مبنى سكنيًا، مما راكم العديد من المهام التي تفوق قدرات الدفاع المدني.

إطلاق عشرات المناشدات

وحمّل الدفاع المدني، اللجنة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني المسئولية القانونية والإنسانية إزاء عدم دعمها الدفاع المدني في غزة، رغم إطلاق عشرات المناشدات في هذا الصدد.

وزارة الصحة الفلسطينية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة الغربية إلى 2808 شهداء، والمصابين إلى 10950 جريحا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700.

وفي الضفة الغربية بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.