الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى: منع استهداف طريق الإخلاء الواصل بين قطاع غزة وجنوبه موقتًا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال  الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيمتنع مؤقتا، اليوم الإثنين، عن استهداف طريق الإخلاء الذي يصل شمال  قطاع غزة بجنوبه، وسط تحضيراته لشن عملية برية.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس: الجيش سيمتنع عن استهداف المحور المحدد (شارع صلاح الدين) بين الساعة 08:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهرا. 

وأضاف: حرصا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال من شمال القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس.

وفي بيان آخر، قال الجيش إنه خصص طريقين بهدف الإخلاء.

وكان جيش الاحتلال قد دعا سكان شمال غزة إلى الانتقال نحو جنوب القطاع، وحثهم السبت على عدم الإبطاء في تنفيذ هذا الإجراء، الذي يطال نحو 1.1 مليون شخص.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت عن أنه سيتم إقرار وقف إطلاق نار في جنوب غزة اعتبارا من 9 صباح اليوم.

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الدفاع المدني في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، بوجود أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بين شهيد ومصاب، مشيرًا إلى أنه تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مسؤولين بالدفاع المدني، إفادتهم في مؤتمر صحفي، بأنه تمت الاستجابة لآلاف نداءات الاستغاثة من المواطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، نتيجة للاستهدافات المتكررة للمنشآت المدنية التي بلغت 2185 مبنى سكنيًا، مما راكم العديد من المهام التي تفوق قدرات الدفاع المدني.

إطلاق عشرات المناشدات

وحمل الدفاع المدني، اللجنة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء عدم دعمها للدفاع المدني في غزة رغم إطلاق عشرات المناشدات في هذا الصدد.

وشدد على أن استمرار العدوان ينذر بكارثة حقيقية ويجعلهم عاجزين عن أداء مهامهم، ما يفاقم الأزمة ويسهم بارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير.

وزارة الصحة الفلسطينية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل غزة والضفة الغربية إلى 2808 شهداء، والمصابين إلى 10950 جريحا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

الإحتلال الإسرائيلي شمال غزة القطاع جنوب غزة خان يونس

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